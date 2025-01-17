Rıdvan Dilmen "Fenerbahçeliler başka türlü yatağa girecek"

Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında konuk olduğu Hatayaspor ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından Rıdvan Dilmen yorumlarda bulundu.

Dilmen "Son iki haftadır 11 puan geriden gelip çok kontrollü oynamadan kazanan bir Fenerbahçe'den saat 22.00 itibarıyla başka türlü yatağa giren bir oyuncu grubu, teknik direktör ve camia olacak. Galatasaray'ı şampiyon yapan Icardi, Osimhen, Mertens değil Galatasaray'ın topu rakipten bir an önce almasından kaynaklanıyor" dedi.

Galatasaray'ın takım oyununu değerlendiren Dilmen "Gabriel Sara'nın yokluğu bütün takımı etkiliyor. Pas bağlantılarının ve savunmayla hücum arasındaki bütün organizasyonların sahibi o. Yunus Akgün'ün iki maçtır süren vasat performansının sebeplerinden biri de Sara." ifadelerini kullandı.