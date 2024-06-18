Rıdvan Dilmen imzayı attı

Euro 2024’te heyecan Türkiye için başlıyor.

A Milli Takımımız F Grubu’ndaki ilk maçına bu akşam TSİ 20.00’de Signal Iduna Park’ta çıkacak.

Kritik karşılaşma için nefesler tutulurken ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen’den hayranlarını sevindiren bir haber geldi.

Sports Digitale ile yeni bir anlaşma imzalayan Rıdvan Dilmen milli takımın Avrupa Şampiyonası maçları öncesinde ve sonrasında canlı yayında karşılaşmaları değerlendireceğini duyurdu.

Rıdvan Dilmen’in paylaşımı beğeni yağmuruna tutulurken kullanıcılar Dilmen için hayırlıolsun yorumunda bulundu.

Rıdvan Dilmen daha önce yaptığı bir açıklamada ise Süper Lig’in başlamışıyla yeniden TV8,5 ekranlarında olacağını söylemişti.