Rıdvan Dilmen imzayı attı

Kaynak: Haber Merkezi
Rıdvan Dilmen imzayı attı

Rıdvan Dilmen EURO 2024 için adresini duyurdu.

Euro 2024’te heyecan Türkiye için başlıyor.

A Milli Takımımız F Grubu’ndaki ilk maçına bu akşam TSİ 20.00’de Signal Iduna Park’ta çıkacak.

Kritik karşılaşma için nefesler tutulurken ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen’den hayranlarını sevindiren bir haber geldi.

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Sports Digitale ile yeni bir anlaşma imzalayan Rıdvan Dilmen milli takımın Avrupa Şampiyonası maçları öncesinde ve sonrasında canlı yayında karşılaşmaları değerlendireceğini duyurdu.

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Rıdvan Dilmen’in paylaşımı beğeni yağmuruna tutulurken kullanıcılar Dilmen için hayırlıolsun yorumunda bulundu.

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Rıdvan Dilmen daha önce yaptığı bir açıklamada ise Süper Lig’in başlamışıyla yeniden TV8,5 ekranlarında olacağını söylemişti.

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