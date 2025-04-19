Rıdvan Dilmen şampiyonluk ihtimallerini açıkladı

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe arasında şampiyonluk yarışı tüm hızıyla sürerken sarı kırmızılılar ezeli rakibinin maç fazlasıyla 6 puan önünde bulunuyor.

"GALATASARAY %60 FENERBAHÇE %40"

Yorumcu Rıdvan Dilmen iki takımın şampiyonluk ihtimallerini değerlendirdi. Dilmen "Galatasaray'ın %60, Fenerbahçe'nin %40 şampiyonluk ihtimali var. Trabzon'dan döndüğünde üç artı ikili averajla olursa yüzde 90 derim. Son üç haftaya giriliyor olsaydı yüzde 90 derdim. Trabzonspor'a kazanmış olsa. Ne dedi Okan hoca 1-0 olsa bile strese giriyoruz diyor. Fenerbahçeli oyuncularda da var. Kolay değil yani." ifadelerini kullandı.