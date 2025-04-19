Rıdvan Dilmen şampiyonluk ihtimallerini açıkladı

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Rıdvan Dilmen şampiyonluk ihtimallerini açıkladı

Yorumcu Rıdvan Dilmen Galatasaray ve Fenerbahçe'nin şampiyonluk ihtimallerini değerlendirdi,

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe arasında şampiyonluk yarışı tüm hızıyla sürerken sarı kırmızılılar ezeli rakibinin maç fazlasıyla 6 puan önünde bulunuyor.

"GALATASARAY %60 FENERBAHÇE %40"

Yorumcu Rıdvan Dilmen iki takımın şampiyonluk ihtimallerini değerlendirdi. Dilmen "Galatasaray'ın %60, Fenerbahçe'nin %40 şampiyonluk ihtimali var. Trabzon'dan döndüğünde üç artı ikili averajla olursa yüzde 90 derim. Son üç haftaya giriliyor olsaydı yüzde 90 derdim. Trabzonspor'a kazanmış olsa. Ne dedi Okan hoca 1-0 olsa bile strese giriyoruz diyor. Fenerbahçeli oyuncularda da var. Kolay değil yani." ifadelerini kullandı.

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