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Rıdvan Dilmen'den Şenol Güneş'e olay sözler

Rıdvan Dilmen, Beşiktaş-Konyaspor maçından sonra Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'le ilgili çarpıcı ifadeler kullandı.

Haber Giriş: 14 Ocak 2023 Cumartesi - 19:21
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Rıdvan Dilmen Şenol Güneş'i eleştirdi

Rıdvan Dilmen'den Şenol Güneş'e olay sözler
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Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, Beşiktaş'ın Konya'da 2-1 kazandığı maçtan sonra TV8,5'taki programda Şenol Güneş'i eleştirdi.

Dilmen, şunları söyledi:

- Puan farkı hala çok fazla ancak böyle bir oyunla kazanmak çok önemli. Oyunun önemli bir bölümünü kontrol eden Konyaspor'du. 

- Kazanan her zaman haklıdır ancak Beşiktaş hakkında bugün iyi konuşamayacağım. Şenol Güneş, takımın 1 saatini boşa harcadı.

- Hocanın istediği sistem 4-2-3-1. Saiss asla orta saha oynamaz. İngiltere'de de onu orta saha oynatan hoca kimse antrenör falan değildir o! Romain Saiss'ı özellikle de ikili orta sahadan biri yapan teknik adamı ben beğenmem.

- Şenol Güneş'in nereden aklına geldi Saiss'ı orta saha oynatmak, nerede aklına geldi Gedson'u sağ kenara atmak gerçekten bilmiyorum. 

- Oyunu getiren düzene bakın, herkes kendi pozisyonunda oynuyordu. Maçın ilk 59 dakikası boşuna gitti Beşiktaş için.

- Josef de Souza bu maçla birlikte yeniden form kazanabilir. Ayrılık haberleri var ancak bu saatten sonra nereye gideceksin, Beşiktaş'tan iyi bir takım mı bulacaksın? 

- Bana kalırsa ben Tayfur Bingöl'ü kullanırım çünkü çok yönlü bir oyuncu ve maç içinde çok fazla pozisyona geçebilir.

- Gedson Fernandes sahanın en iyi futbolcusuydu. Müthiş top oynadı. Bence Beşiktaş'a geldiğinden beri en iyi futbolunu oynadı. Basmadık yer bırakmadı sahada.

- Muleka ile Cenk değişmeli oynayacaktır bundan sonra muhtemelen. Bir forvet arayışı daha var Beşiktaş'ın, Aboubakar ismi geçiyor. Aboubakar, Muleka'dan iyi oyuncu ama takıma ilaç olur mu? Orası biraz soru işareti.

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