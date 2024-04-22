Rıdvan Dilmen zor anlar yaşadı. Canlı yayında kalbi duracak gibi oldu

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Rıdvan Dilmen zor anlar yaşadı. Canlı yayında kalbi duracak gibi oldu
Ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, Sivasspor'un kazandığı penaltı sonrası kalbinin heyecandan duracak gibi olduğunu açıkladı.

Fenerbahçeliliğiyle tanınan yorumcu Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin Sivasspor beraberliği sonrası zor anlar yaşadığını ifade etti.

''KALBİM DURACAK GİBİYDİ''
Sivasspor'un 90+2'de kazandığı penaltı sonrası aşırı heyecanlandığını açıklayan Dilmen, "Kalbim duracak gibiydi. Yıllardır maç izlerim ama son penaltıyı izleyemedim. Bu maç beni Olympiakos maçından daha çok yaraladı." ifadelerini kullandı.

''İSTİFA SESLERİNİ DUYAR GİBİYİM''
Rıdvan Dilmen konuşmasını "İstifa seslerini duyar gibiyim. Sosyal medya eminim İsmail Kartal'ı istifaya davet ediyordur. Galatasaray'a 'ŞAMP' diyebilirim. Gerisini şu an için koymuyorum." sözleriyle tamamladı.

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