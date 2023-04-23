Rıdvan Dilmen'den flaş açıklama: Jesus haklı çıktı

Rıdvan Dilmen, Galatasaray'ın Fatih Karagümrük ile 3-3 berabere kaldığı mücadeleyi TV8.5 ekranlarında yayınlanan Yüzde Yüz Futbol programında değerlendirdi.

İşte Rıdvan Dilmen'in açıklamaları;

-Galatasaray'a 'Şampiyon' dememiz için 2 harf kalmıştı. Fenerbahçe 2 haftadır o son harfi koydurtmuyordu. Bu hafta Galatasaray bir harf daha kaybetti bana göre. Jorge Jesus, 'Bu geri dönüşlerimiz Galatasaray'da baskı yaratacak' demişti. Bunu net olarak gördük. Yarın Fenerbahçe'yi iyi bir havaya sokacaktır bu sonuç. Fenerbahçe tüm hesaplarını son maça çıkabilecek şekilde yapıyor ama hala avantaj Galatasaray'da tabii ki.

-Icardi geldiğinden beri hiçbir zaman tam anlamıyla fit olamadı. Zaniolo da bir türlü hazırlanamadı. Icardi'nin bu maçta sakatlığı çok da düşündüğünü zannetmiyorum. Ben olsam ikinci yarının hemen başında alırdım. 60'da girdiğinde tam ısınamadan girdi.

-Galatasaray 1 puan mı aldı, 2 puan mı kaybetti? Soru bu. Bence 1 puan aldı olarak değerlendirebiliriz. Okan hocanın en büyük hatası kesinlikle Diagne ile Nelsson'u eşleştirmek oldu. Nelsson çok kötü maç çıkardı bugün.

-Andrea Pirlo da Vincenzo Montella da İtalyan futbolunu buraya getirdi. İtalya takımlarının maçlarında çok gol olur bilinenin aksine ve bunu iki hoca da gösteriyor. Büyük oyuncuların teknik direktörlük yapması hoşuma gidiyor. Karagümrük bugün ilk yarıda Milan gibi oynadı.

-Galatasaray devreye 3-1 önde girmiş olsaydı Okan hoca asla Icardi'yi oyuna almazdı. Daha önce oyundan çıkarken bir bakışı vardı Icardi'nin Okan Buruk'a, bir daha o bakışı görmek istememiştir hoca. Bugün elindeki en iyi tercih bence Gomis'ti. Çok aç bir şekilde bu maçı bekliyordur Gomis ama hoca tercih etmedi.

-Bana göre Rashica'nın penaltısı ağır bir penaltı değil ama VAR'ın müdahale edebileceği bir pozisyon değil bu. Ancak bu maça Hakan Ceylan'ın atanması büyük bir skandal. Alanyaspor-Fenerbahçe maçında Osayi-Samuel'e kırmızı kart verilmedi, Hakan Ceylan 10 maç dinlendirildi. Sonra da Fenerbahçe'nin direkt rakibinin maçına atıyorsunuz. İnsanlar ne düşünsün istiyorsunuz? Lale Orta'ya saygı duyuyoruz hepimiz ama neden atarsın bu maça Hakan Ceylan'ı? Hangi psikoloji ile çıkacak bu maça hakem?