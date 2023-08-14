Rıdvan Dilmen'den Galatasaray çıkışı! Icardi yüzünden oldu

Yeni sezonda da TV 8.5'ta yorumculuk yapan Rıdvan Dilmen, Galatasaray maçının ardından önemli değerlendirmelerde yaptı.

İşte Rıdvan Dilmen'in çarpıcı açıklamalar:

Geçen yıl ülke olarak çok travmatik bir yıl geçirdik. Özellikle taraftarların uzun süredir özlemedikleri kadar takımlarını özlediklerini gördük. Zayıf rakiplerle oynamalarına rağmen Avrupa'da, bir de transfer haberleri herkesi heyecanlandırdı. İnanılmaz transferler yapan takımlar var, özellikle Fenerbahçe ve Galatasaray.

Geçen sezonun şampiyonunun bu maçta puan kaybetmesi doğal, bunlar olacaktır. İzlediğimiz maçlarda doğru dürüst bir zemin göremedik. İklim de çok ilginç, bu yıl onun da etkisi olabilir.

Eylül ayına kadar, hatta ortalarına kadar temkinli yorumlar yapmak lazım. Halil Umut Meler maçın en iyisiydi, oyuncular kadar koştu. Kayseri'nin Galatasaray maçına hazırlanması tabii ki diğer takımlara oranla çok daha farklı.

"OKAN HOCA HER ŞEYİ YAPTI"

Galatasaray 19 gün falan izin yapabildi. Mental ve fiziksel yorgunluk var. Aslında Kayseri'ye maçtan önce 1 puan verseniz 'Kötü değil' der. Kayserispor, maçın son bölümlerinde 'Acaba maçın başında baskı yapsak daha farklı olabilir miydi?' diyordur.

Okan hoca skoru değiştirmek için her şeyi yapmaya çalıştı. Kayseri, sonuçlandıramadı belki ama çalıştıklarını yaptı. Galatasaray'ın Icardi ve Zaha gibi yıldızları hazır değil, bunu da düşünmek lazım. Torreira'nın oynadığı ve oynamadığı maçlar arasındaki fark hücumda oluyordu. Berkan - Oliveira orta sahasına oranla orta geride Torreira kalınca Galatasaray daha iyi hücum ediyordu. Kayserispor, Galatasaray'ın tempoyu artırmasına da izin vermedi.

Okan hocayı kolay bir sezon beklemiyor, İsmail hoca için de aynı şekilde. 'Yahu ellerinde ne mis gibi takımlar var'diyecekler. Bizim dönemimizde daha yerli ağırlıklıydı takımlar ama artık öyle değil. Ben kadro genişliği olarak gördüğüm en güçlü Fenerbahçe'yi görüyorum. Bir Zico, Daum dönemini hatırlıyorum. Fenerbahçe, Galatasaray'ın bu güçlü takımını yakalamak ve geçmek için kupa almış ve çok puan toplamasına rağmen çok güçlü oyuncular aldı. Şampiyon takımların bir yıl sonra enerji kaybı yaşadığını hep gördük. Okan hoca geçen yıl 34 maç yaptı. 5-6 tane de kupa oynamıştır. Bu yıl daha bu tarihte 5. resmi maçını yaptılar. Böyle büyük takımları oynatmak kadar yönetmek de gerekiyor. Transfer şampiyonu Beşiktaş olmamasına rağmen teknik adamlarının yönetim tarzının farklı olduğunu görüyorum.

"DAHA AGRESİF"

Icardi nedeniyle Galatasaray bu kadroyla çıktı, Icardi nedeniyle rotasyon oldu. Zaha da hazır değil. Torreira sakat mı bilmiyorum ama ısınıyordu. Bakambu ileride başladı. Dubois kötü oynamadığı halde çıktı. Bence Oliveira da tam iyi oynamaya başlarken çıktı. Kerem Demirbay oyuna girerken solak olduğunu gördük. Temposunun yüksek olduğunu sanmıyorum. Kaliteli olduğunu biliyoruz ama Galatasaray'a nasıl uyum sağladığını göreceğiz. Daha agresif bir takım gelince Kerem Demirbay'ın neler yapacağını göreceğiz.

Okan Buruk kredisi çok yüksek bir teknik adam. Akhisar'da kupa almış, Başakşehir'de Galatasaray'da şampiyon olmuş. Geçen sezon 20 kişilik acayip bir kadrosu yoktu. 7-8 tane iyi oyuncusu vardı. Geçen sezon rotasyon yapmadan oynayacağını biliyorduk. Şu anda daha farklı olacak çünkü rotasyonları daha fazla yapmak zorunda kalacaklar. Çünkü bu sezon 30 değil, 40 değil en az 50 maçları olacak.

Dubois'in bugün çıkarken yaptığını gördük, haftaya da oynamayabilir. Mesela haftaya Mertens'in de oynamama ihtimali olabilir. Burada yönetebilmek çok önemli. Örneğin gelecek hafta Bakambu'yu kesebilmek lazım. Okan hoca yönetemez demiyorum, yönetmeli diyorum. Fenerbahçe için de aynı şeyler geçerli, Batshuayi örneğinde olduğu gibi.

18-19 OYUNCU VAR

Galatasaray taraftarı, sosyal medyada ve her yerde destekleriyle takıma havlu attırmıyorlar, takımlarını diri tutuyorlar. Geçen sene 1-2 maç sallanacakkaen taraftar toparladı. Trabzonspor uzak ara şampiyon oldu, sonra 10. haftada pes etti. Büyük takımların şampiyonluklar sonrası moral motivasyon kaybı yaşamasına taraftarların kesinlikle müsade etmeyeceğini düşünüyorum, özellikle içeride oynadığı maçlarda.

Okan hocanın yönetmek zorunda olduğu 18-19 oyuncu var. Bence yönetir. Burada camiasına, taraftarına, yöneticisine destek anlamında ihtiyacı var.

Maçın ikinci yarısında beraberliği istemeyen tek kişi Okan Buruk'tu. Okan Hoca, 'Gerekirse kaybedeyim' moduna girmedi de değil. Bunu yaparken de geçen sene Konya'da yaptığı hatayı yapmadı.

Galatasaray'ın iki net orta sahaya ihtiyacı var.