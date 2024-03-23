Rıdvan Dilmen'e TFF'den görev. Bir ilk olacak

Kaynak: GS Gazete
Rıdvan Dilmen'e TFF'den görev. Bir ilk olacak
TFF ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen'e sürpriz bir teklifte bulundu.

Trendyol Süper Lig’in 30. Haftasında oynanan Trabzonspor-Fenerbahçe derbisinin yankıları bitmek bilmiyor.

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Sarı-lacivertlilerin 3-2 kazandığı maçın ardından Trabzonlu oyuncuların sahaya girmesi ile çıkan olaylarda TFF’nin ne yapacağı ortaya çıktı.

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Karşılaşmanın ardından yaşanan olaylar ile ilgili kararını henüz vermeyen TFF harekete geçmeden önce bilirkişi raporunu bekleyecek.

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TFF'nin Trabzonspor - Fenerbahçe maçındaki yaşanan olaylardan dolayı gerçekleşecek PFDK sevkleri için görev verdiği "Bilirkişi"nin Rıdvan Dilmen olduğu iddia edildi.

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Rıdvan Dilmen'in olaylar ile ilgili bilirkişi görevini üstlenmesi halinde ünlü yorumcu ilk kez bilirkişilik yapacak.

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