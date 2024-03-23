Rıdvan Dilmen'e TFF'den görev. Bir ilk olacak

Trendyol Süper Lig’in 30. Haftasında oynanan Trabzonspor-Fenerbahçe derbisinin yankıları bitmek bilmiyor.

Sarı-lacivertlilerin 3-2 kazandığı maçın ardından Trabzonlu oyuncuların sahaya girmesi ile çıkan olaylarda TFF’nin ne yapacağı ortaya çıktı.

Karşılaşmanın ardından yaşanan olaylar ile ilgili kararını henüz vermeyen TFF harekete geçmeden önce bilirkişi raporunu bekleyecek.

TFF'nin Trabzonspor - Fenerbahçe maçındaki yaşanan olaylardan dolayı gerçekleşecek PFDK sevkleri için görev verdiği "Bilirkişi"nin Rıdvan Dilmen olduğu iddia edildi.

Rıdvan Dilmen'in olaylar ile ilgili bilirkişi görevini üstlenmesi halinde ünlü yorumcu ilk kez bilirkişilik yapacak.