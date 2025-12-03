Fenerbahçe, Kadıköy'de 1-1 berabere kaldığı Galatasaray karşılaşması öncesi büyük bir şov yaptı. Başkan Sadettin Saran'ın ilk derbisi için özel hazırlık yapıldı. Hürriyet'in haberine göre, her şey sarı lacivertlilerin başkanı Sadettin Saran’ın “Fenerbahçe ruhunu yansıtan bir koreografi istiyorum” sözleriyle başladı.

DERBİYE ÖZEL BESTE

Başkanın talebi sonrası Fenerbahçe kulübünün iletişimcileri ile taraftarlar bir araya gelerek planlama yaptı. Önce ışık şovda kullanılan 'Karanlık çöktüğünde bir fener aydınlatır geceyi' sözlerini bir şarkı haline getirip bestesini de kendileri yaptılar.

🟡🔵 Fenerbahçe tribünlerinden, Süper Derbi öncesi koreografi şov! #FBvGS pic.twitter.com/Dtm2tZMuI8 — beIN SPORTS Türkiye (@beINSPORTS_TR) December 1, 2025

Kuzey Tribünü’nde ‘Destanlarınla doludur tarihimiz, şampiyonluk yakışır sana Fenerbahçe’, Maraton Tribününde ‘Dök bizi sokaklara’ yazılı pankartı açılırken, Süper Toto Tribünü’nde ise ‘Mazinde şanlı forma, miras oldu yarınlara’ yazılı pankartın üzerine Lefter ve Tedesco ile oyuncuların olduğu koreografinin açıldığı sırada çalınan müziği de Fenerbahçeliler besteledi.

✨ Chobani Stadyumu'nda, Süper Derbi öncesi ışık şovu! #FBvGS pic.twitter.com/0MRzqwOWWh — beIN SPORTS Türkiye (@beINSPORTS_TR) December 1, 2025

Işık oyunlarını da yine iletişim ekibi organize ederken görsel şölenin toplamda 3 milyon TL’ye mal olduğu ortaya çıktı. Ancak gerek ışıkcıların gerekse pankartları ve koreografiği yapanların kulüpten herhangi bir ücret almadığı öğrenildi.