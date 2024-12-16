Rıdvan Yılmaz penaltı kaçırdı, kupayı ezeli rakibi aldı

Rıdvan Yılmaz’ın formasını giydiği Glasgow Rangers, İskoçya Kupası finalinde Celtic ile karşılaştı. Karşılaşmanın normal süresi 3-3’lük eşitlikle sona erdi. Celtic’in gollerini Greg Taylor, Meada ve Nicholas Kühn’den gelirken Glasgow Rangers ise Bajrami, Diomande ve Danilo ile yanıt verdi.

Uzatmalarda da eşitlik bozulmayınca kupayı kaldıran tarafı penaltı atışları belirledi. Penaltılarda gülen taraf 5-4 ile Celtic oldu ve İskoçya Kupası’nı müzesine götürdü. Glasgow Rangers’ta panaltıyı kaçıran isim Rıdvan Yılmaz oldu. Milli oyuncu sahaya 61. dakikada girdi.