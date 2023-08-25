Riva’da bu hafta sonu denize girmek yasak

Beykoz Kaymakamlığı, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün verilerine göre yarın ve 27 Ağustos Pazar günü yoğun dalga ve rüzgar beklendiğini duyurdu.

KAYNAK: AA
Riva’da bu hafta sonu denize girmek yasak

Anadolu Ajansı'nın haberine göre; Kaymakamlık, Riva sahillerinde denize girmenin yasaklandığını açıkladı.

Dalga yüksekliği 3-4 metre olacak

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, yarın ve 27 Ağustos Pazar günü rüzgarın hızının saatte 30-35 kilometre, dalga yüksekliğinin de 3-4 metre olması beklendiği belirtildi. Bu nedenle Riva sahillerinde denize girmenin can güvenliği açısından tehlikeli olduğu vurgulandı.

Denize girenler hakkında işlem yapılacak

Kaymakamlık, denize girmenin yasak olduğu uyarısına uymayanlar hakkında idari ve adli işlem yapılacağını da hatırlattı. Kaymakamlık, vatandaşların can güvenliği için yasağa riayet etmelerini istedi.

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