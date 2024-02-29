Rıza Akpolat'tan 'Nasuh Mahruki' iddiası: AFAD başkanlığı teklif edildi, bakanlık istedi

CHP’nin 31 Mart’ta yapılacak yerel seçimlerde yeniden aday gösterdiği mevcut Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Akpolat, 5 yıllık belediye başkanlığı sürecini ve yaptığı çalışmaları anlattı.

Akpolat, CHP tarafından belediye başkanlığına aday gösterilmeyince bağımsız aday olan AKUT kurucusu Nasuh Mahruki’ye ilişkin sorulara da yanıt verdi.

Bazı CHP’li isimlerin Nasuh Mahruki için çalıştığı iddiaları sorulan Akpolat, “Araştırmalarımızı yapıyoruz. Eğer bir parti üyesi Cumhuriyet Halk Partisi adayının dışında başka bir adaya çalışırsa, parti tüzüğü açısından parti suçudur ve partiden ihraç edilir” ifadelerini kullandı.

"BİZZAT KENDİM TEKLİF ETTİM"

Akpolat, Mahruki’nin partiye yönelik eleştirilerine de, “Bunu ilk kez açıklıyorum” diyerek yanıt verdi.

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanması durumunda İçişleri Bakanı’nın Engin Özkoç olacağını söyleyen Akpolat, “Nasuh Mahruki’nin AFAD'ın başına geçirilmesi için talebimizi iletmemi istedi. Ben de bizzat belediyeye çağırarak bu teklifi ilettim. Düşünmek için süre istedi, daha sonra ise gelip 'Ben AFAD'ı yönetemem, ama Afet İşleri Bakanlığı kurulur ise ben bakan olurum’ dedi. Bunu burada ilk kez açıklıyorum” diye konuştu.

"TUTARSIZLIK VAR"

Akpolat, Mahruki’nin kendisine yönelik bir canlı yayında kullandığı “Müteahhitten belediye başkanı olmaz” sözlerine de şu şekilde cevap verdi:

“O zaman İmamoğlu’nu neden destekliyorum diyorsun. Kendisi de müteahhit. Tutarsızlıklar var. Keşke yapacağı projeleri anlatsa”