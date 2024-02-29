Rıza Akpolat'tan 'Nasuh Mahruki' iddiası: AFAD başkanlığı teklif edildi, bakanlık istedi

Kaynak: Cumhuriyet
Rıza Akpolat'tan 'Nasuh Mahruki' iddiası: AFAD başkanlığı teklif edildi, bakanlık istedi
CHP'nin yeniden aday gösterdiği Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, bağımsız aday olan Nasuh Mahruki’ye AFAD’ın başına geçmesi için teklifte bulunulduğunu ancak kendisinin 'bakanlık' istediğini öne sürdü.

CHP’nin 31 Mart’ta yapılacak yerel seçimlerde yeniden aday gösterdiği mevcut Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Akpolat, 5 yıllık belediye başkanlığı sürecini ve yaptığı çalışmaları anlattı.

Akpolat, CHP tarafından belediye başkanlığına aday gösterilmeyince bağımsız aday olan AKUT kurucusu Nasuh Mahruki’ye ilişkin sorulara da yanıt verdi.

Bazı CHP’li isimlerin Nasuh Mahruki için çalıştığı iddiaları sorulan Akpolat, “Araştırmalarımızı yapıyoruz. Eğer bir parti üyesi Cumhuriyet Halk Partisi adayının dışında başka bir adaya çalışırsa, parti tüzüğü açısından parti suçudur ve partiden ihraç edilir” ifadelerini kullandı.

"BİZZAT KENDİM TEKLİF ETTİM"

Akpolat, Mahruki’nin partiye yönelik eleştirilerine de, “Bunu ilk kez açıklıyorum” diyerek yanıt verdi.

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanması durumunda İçişleri Bakanı’nın Engin Özkoç olacağını söyleyen Akpolat, “Nasuh Mahruki’nin AFAD'ın başına geçirilmesi için talebimizi iletmemi istedi. Ben de bizzat belediyeye çağırarak bu teklifi ilettim. Düşünmek için süre istedi, daha sonra ise gelip 'Ben AFAD'ı yönetemem, ama Afet İşleri Bakanlığı kurulur ise ben bakan olurum’ dedi. Bunu burada ilk kez açıklıyorum” diye konuştu.

"TUTARSIZLIK VAR"

Akpolat, Mahruki’nin kendisine yönelik bir canlı yayında kullandığı “Müteahhitten belediye başkanı olmaz” sözlerine de şu şekilde cevap verdi:

“O zaman İmamoğlu’nu neden destekliyorum diyorsun. Kendisi de müteahhit. Tutarsızlıklar var. Keşke yapacağı projeleri anlatsa”

İlgili Haberler
Bağımsız Beşiktaş Belediye Başkan adayı Nasuh Mahruki: Potansiyel yabancı savaşçı Suriyeli ve Afganlar depremden daha büyük tehlike
CHP’li isimlerin türban tepkisi verdiği Nasuh Mahruki’den yanıt. ‘CHP şunu kaçırıyor aslı varken taklidini kimse almıyor’
Nahsuh Mahruki Beşiktaş bağımsız belediye başkan adayı oldu. İstanbul seçimlerinde kime oy vereceğini açıkladı
Ünlü dağcı CHP'den aday adayı oldu. Beşiktaş Belediyesi için sürpriz isim ortaya çıktı
Son Haberler
Diziler ve GÖNÜL DAĞI dizisi Yazarlar
Diziler ve GÖNÜL DAĞI dizisi
Başıboş Tek Adam Rejimi Yazarlar
Başıboş Tek Adam Rejimi
Yaşar Kemal’in şiir dünyasında bir gezinti Yazarlar
Yaşar Kemal’in şiir dünyasında bir gezinti
Niyaziodis’in üniter devlet ve Ozmosis provası engellenmelidir Yazarlar
Niyaziodis’in üniter devlet ve Ozmosis provası engellenmelidir
Utandıran tablo: Demokraside düşüş ve sefalette artış Yazarlar
Utandıran tablo: Demokraside düşüş ve sefalette artış
28 Şubat’ın ülkemize en büyük darbesi Yazarlar
28 Şubat’ın ülkemize en büyük darbesi