Rıza Çalımbay ateşe düştü! Beşiktaş'ı forvetsiz teslim alacak

Burak Yılmaz sonrası görevi devralacak Rıza Çalımbay'a büyük şok! Siyah - Beyazlı ekipte iki yıldız isim sakatlandı.

KAYNAK: Haber Merkezi
Rıza Çalımbay ateşe düştü! Beşiktaş'ı forvetsiz teslim alacak

Beşiktaş'tan Vincent Aboubakar ve Cenk Tosun hakkında yapılan açıklamada iki golcü ismin sakatlandığı duyruldu.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

ABOUBAKAR'DA KANAMA

Futbol A Takımımızın UEFA Konferans Ligi'nde Bodo/Glimt ile oynadığı müsabakanın öncesinde yapılan ısınma sırasında sağ uyluk arkasında ağrı hisseden Vincent Aboubakar'ın Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde yapılan MR görüntülemesinde uyluk arka adalesinde (biseps femoris) gerilme ve kanama tespit edilmiştir.
CENK'TE ÖDEM
Futbol A Takımımızın UEFA Konferans Ligi'nde Bodo/Glimt ile oynadığı müsabakanın ardından sağ uyluk arka kısmında ağrı hisseden futbolcumuz Cenk Tosun'un Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde yapılan MR görüntülemesinde uyluk arka adalesinde (biseps femoris) gerilme ve ödem tespit edilmiştir.
Vincent Aboubakar ile Cenk Tosun'un tedavilerine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır."

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