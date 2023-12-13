Rıza Çalımbay hedef göstermişti. Feyyaz Uçar konuştu

Lugano maçı öncesi Zürich'te basın mensupları ile sohbet toplantısı yapan Feyyaz Uçar, Rıza Çalımbay'ın "Kadro dışı kararını Samet Aybaba ve Feyyaz Uçar aldı" açıklamalarını değerlendirdi.



Feyyaz Uçar, ilk olarak Lugano maçına değinirken, "Sakatlarımız var eksiklerimiz var kadro dışı oyuncularımız var ama neticesinde oynamamız gereken bir maç. Hocamızla konuştuk, gençlere de fırsat verecek ve bu maçın gençler için bir şans olduğunu düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

"HAKLARINI ARAYACAKLAR"

Kadro dışı kararlarıyla ilgili konuşan Feyyaz Uçar önemli bir konuya da dikkat çekti.

Uçar, "Samet Aybaba'nın raporu doğrultusunda yönetim kurulumuz kadro dışı tasarrufunda bulundu. Bu oyuncularla ilgili süreç başlatıldı. Bu isimler tabii ki doğal olarak haklarını arayacaklar ve takımla birlikte olmak isteyecekler. Muhtemelen bu konuyla ilgili de hukuki süreç başladı." dedi.

"VEDALAŞACAĞIZ"

Feyyaz Uçar ayrıca, "Kalmak isteyen ve idmana çıkmak isteyenlerle ilgili bir tasarrufumuz olabilir önümüzdeki hafta içinde. Kadro dışı kalan isimlerin geri dönmesi söz konusu değil ama hukuki olarak tamamen takımdan ayıramıyorsun. Takımla birlikte idmana çıkabiliyorlar. Ayrılmak isteyenlerle de zaten vedalaşacağız." diyerek kadro dışı kalan oyunculara mesaj gönderdi.

NE OLMUŞTU

Beşiktaş'ta performans düşüklüğü ve takım içerisindeki uyumsuzlukları nedeniyle Vincent Aboubakar, Valentine Rosier, Eric Bailly, Rachid Ghezzal ile Jean Onana'nın kadro dışı bırakıldığı açıklanmıştı.



