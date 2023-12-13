Rıza Çalımbay hedef göstermişti. Feyyaz Uçar konuştu

Kaynak: Haber Merkezi
Rıza Çalımbay hedef göstermişti. Feyyaz Uçar konuştu
Beşiktaş Futbol Şube Sorumlusu Feyyaz Uçar, Siyah Beyazlılarda kadro dışı kalan 5 yıldız futbolcuyla ilgili açıklamada bulundu.

Lugano maçı öncesi Zürich'te basın mensupları ile sohbet toplantısı yapan Feyyaz Uçar, Rıza Çalımbay'ın "Kadro dışı kararını Samet Aybaba ve Feyyaz Uçar aldı" açıklamalarını değerlendirdi.


Feyyaz Uçar, ilk olarak Lugano maçına değinirken, "Sakatlarımız var eksiklerimiz var kadro dışı oyuncularımız var ama neticesinde oynamamız gereken bir maç. Hocamızla konuştuk, gençlere de fırsat verecek ve bu maçın gençler için bir şans olduğunu düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

"HAKLARINI ARAYACAKLAR"

Kadro dışı kararlarıyla ilgili konuşan Feyyaz Uçar önemli bir konuya da dikkat çekti.

Uçar, "Samet Aybaba'nın raporu doğrultusunda yönetim kurulumuz kadro dışı tasarrufunda bulundu. Bu oyuncularla ilgili süreç başlatıldı. Bu isimler tabii ki doğal olarak haklarını arayacaklar ve takımla birlikte olmak isteyecekler. Muhtemelen bu konuyla ilgili de hukuki süreç başladı." dedi.

"VEDALAŞACAĞIZ"

Feyyaz Uçar ayrıca, "Kalmak isteyen ve idmana çıkmak isteyenlerle ilgili bir tasarrufumuz olabilir önümüzdeki hafta içinde. Kadro dışı kalan isimlerin geri dönmesi söz konusu değil ama hukuki olarak tamamen takımdan ayıramıyorsun. Takımla birlikte idmana çıkabiliyorlar. Ayrılmak isteyenlerle de zaten vedalaşacağız." diyerek kadro dışı kalan oyunculara mesaj gönderdi.

NE OLMUŞTU

Beşiktaş'ta performans düşüklüğü ve takım içerisindeki uyumsuzlukları nedeniyle Vincent Aboubakar, Valentine Rosier, Eric Bailly, Rachid Ghezzal ile Jean Onana'nın kadro dışı bırakıldığı açıklanmıştı.


İlgili Haberler
Beşiktaş’ta istifa sinyali. Lugano maçı sonrası belli olacak
Beşiktaş'tan Lugano maçı öncesi sakatlık açıklaması. 7 eksik birden
Beşiktaş'ın eski yıldızı Quaresma hastanede kafasından operasyon geçirdi
Beşiktaş'ta Samet Aybaba'dan sürpriz karar
Eric Bailly'nin menajerinden Beşiktaş'ı tehdit gibi açıklama
Beşiktaş'ın Rıza Çalımbay kararı belli oldu. Yerine bakın kim gelecek? Gürel Yurttaş yazdı
Futbol camiasından hakem Halil Umut Meler'e yönelik saldırıya tepki. Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray...
Son Haberler
Fed faiz kararını açıkladı. Son 22 yılın en yüksek seviyesi Ekonomi
Fed faiz kararını açıkladı. Son 22 yılın en yüksek seviyesi
36'lık forvet lige veda etti Spor
36'lık forvet lige veda etti
Yaz saati uygulaması geri gelecek mi. Açıklama Bakan Bayraktar'dan geldi Gündem
Yaz saati uygulaması geri gelecek mi. Açıklama Bakan Bayraktar'dan geldi
İBB 229 milyon 900 bin euro borçlanacak Gündem
İBB 229 milyon 900 bin euro borçlanacak
Silivri'de seyir halindeki otomobil alev alev yandı Gündem
Silivri'de seyir halindeki otomobil alev alev yandı
Bandırmada trafik kazası 8 yaralı Gündem
Bandırmada trafik kazası 8 yaralı
Gazze’de tekrar ateşkes olacak mı. İsrail’den resmi açıklama geldi Dünya
Gazze’de tekrar ateşkes olacak mı. İsrail’den resmi açıklama geldi