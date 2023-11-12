Rıza Çalımbay ilk sınavında. Beşiktaş Başakşehir ilk 11'leri belli oldu

Beşiktaş, Rıza Çalımbay yönetimindeki ilk maçında Başakşehir'le karşı karşıya gelecek. Beşiktaş Başakşehir ilk 11'leri belli oldu.

Rıza Çalımbay ilk sınavında. Beşiktaş Başakşehir ilk 11'leri belli oldu

Beşiktaş, Süper Lig'in 12. haftasında bugün Başakşehir'i konuk edecek.

Tüpraş Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Arda Kardeşler yönetecek. Kardeşler'in yardımcılıklarını Süleyman Özay ve Osman Gökhan Bilir yapacak.

Ligde ve Avrupa'da aldığı üst üste kötü sonuçlarla hedeflerinden teker teker uzaklaşan Beşiktaş, geride kalan 11 haftada 6 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 yenilgiyle 19 puana sahip olarak 5. sırada yer alıyor.

Kötü gidişini sürdüren RAMS Başakşehir ise 9 puanla 18. basamakta bulunuyor.

Teknik sorumlu Burak Yılmaz'ın görevden ayrılmasının ardından Beşiktaş'ın başına teknik direktör olarak geçen Rıza Çalımbay, Tüpraş Stadı'nda ilk kez taraftarlarıyla buluşacak.

Uzun süredir tedavileri devam eden Rachid Ghezzal, Omar Colley ve Arthur Masuaku'nun yanı sıra sakatlıkları açıklanan Cenk Tosun ile Vincent Aboubakar karşılaşmada forma giyemeyecek.

Rıza Çalımbay'ın ilk maçında sahaya şu 11'i sürmesi bekleniyor:

Mert, Rosier, Necip, Bailly, Onur, Chamberlain, Amir, Salih, Gedson, Bakhtiyor, Muleka.

Başakşehir'in muhtemel 11'i de şu şekilde:

Volkan, Opoku, Duarte, Lima, Dubois, Serdar, Aleksic, Berkay, Mahmut, Deniz, Piatek.

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