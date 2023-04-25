Rıza Çalımbay: Kupayı almak istiyoruz

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor'u 2-1 yenen Demir Grup Sivasspor'da teknik direktör Rıza Çalımbay, çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"BU GALİBİYET HER AÇIDAN ÖNEMLİYDİ"

İlk yarının son 20 dakikasında ise istedikleri performansı ortaya koyamadıklarını anlatan Çalımbay, "Baya sıkıntı yaşadık. İkinci yarıya da Antalyaspor iyi başladı. Baskı kurdular. Oyuncularımızın ikinci yarıda daha iyi performans bekliyordum ama olmadı. Biraz da yorgunluk oldu. Rakibin baskısına rağmen iyi mücadele ettik ve iyi bir galibiyet aldık. Bu galibiyet bizim için her açıdan önemliydi." dedi.

"KUPAYI ALMAK İSTİYORUZ"

Önlerinde kritik karşılaşmalar olduğuna dikkati çeken Çalımbay, "Ligde bir an önce iyi bir duruma gelmek istiyoruz. Asıl hedefimiz kupa. Kupayı almak istiyoruz. Önümüze hayati derecede önemli bir Fenerbahçe maçı var. Kazanmak için ne gerekiyorsa yapacağız." diye konuştu. (AA)