Rıza Çalımbay Süper Lig takımı ile anlaştı

Son olarak Beşiktaş'ı çalıştıran tecrübeli teknik direktör Rıza Çalımbay, teknik direktörlüğe geri dönüyor.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Hatayspor, Özhan Palut ile yollarını ayırdı ve Rıza Çalımbay'ı takımın başına getirdi.

Hatayspor'dan resmi açıklama yapılması bekleniyor.

EN ÇOK MAÇA ÇIKAN TEKNİK DİREKTÖR

Rıza Çalımbay, 639 maçla Süper Lig'de en çok maça çıkan teknik direktör unvanını koruyor.

Teknik direktörlük kariyerine Beşiktaş'ta yardımcı antrenör olarak başlayan 61 yaşındaki teknik adam, Göztepe, Denizlispor, Ankaragücü, Çaykur Rizespor, Beşiktaş, Ankaraspor, Eskişehirspor, Sivasspor, Mersin İdman Yurdu, Kasımpaşa, Antalyaspor, Trabzonspor, Konyaspor takımlarını yönetti.