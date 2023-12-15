Rıza Çalımbay: Yenerek elendik

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Rıza Çalımbay: Yenerek elendik
Beşiktaş teknik direktörü Rıza Çalımbay, 2-0 kazandıkları Lugano maçı sonrası konuştu.

UEFA Konferans Ligi'ndeki temsilcimiz Beşiktaş, Lugano deplasmanına çıktı. Mücadeleyi 2-0 kazanan Kara Kartal, Avrupa macerasına kazanarak veda etti.

Teknik direktör Rıza Çalımbay, maç sonrası açıklamalar yaptı.

Çalımbay'ın sözleri şu şekilde;

"Gönül isterdi ki buraya iddialı bir şekilde gelmiş olalım... İyi de maç oynadık. Düşüncelerimin başında gençlerin hepsini kullanmak vardı. Hepsini de kullandık. Beşiktaş'a çok şey katacak arkadaşlarımız var. Zamanla çok daha iyi olacaklar. Kazanılmış bir Avrupa maçı var. Yenerek elendik. Bizim için de bir mutluluk oluyor"

"Gençlerin hepsi iyi. Altyapıyla birlikte çalışıyoruz. Sürekli bizlerle beraberlerdi. Böyle bir fırsat geldi. Bunların içinde yakında Beşiktaş'ta oynayacak oyuncular çıkacak bizim gibi"

"Kalan iki maçımız var. İkisini de iyi şekilde bitirmemiz gerekiyor. Bizim için moral oldu bu. Bu kötü gidişi durduracağımıza inanıyorum. En az 3-4 transfer de yaptıktan sonra mutlaka daha iyi yere geleceğiz."

"Taraftarımız bizim birinci adamımız. Kimse bu kadar beklemiyordu. Beşiktaş'ın taraftarı bambaşka. Onlarla gurur duyuyoruz"

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