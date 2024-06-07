Rıza Çalımbay yerle bir oldu

TFF 2. Lig Kırmızı Grubu lider tamamlayarak 1. Lig’e çıkmaya hak kazanan Amedspor’da teknik direktör Mesut Bakkal ile yollar ayrıldı.

ŞAMPİYON HOCAYLA YOLLAR AYRILDI

Diyarbakır ekibinden ayrılığa ilişkin yapılan açıklamada kararın karşılıklı bir şekilde alındığı ifade edildi.

Mesut Bakkal ile yolların ayrılması sonrasında elini çabuk tutan Amedspor yönetimi sürpriz bir isme yöneldi.

RIZA ÇALIMBAY DERKEN ERSUN YANAL İMZAYI ATTI

Son olarak Beşiktaş’ı çalıştıran Rıza Çalımbay ile görüşen ve imza atmaları beklenen yönetim rotayı bir anda çok farklı bir tarafa kırdı.

Yönetim daha önce 2013 yılında Fenerbahçe ile Süper Lig şampiyonluğu yaşayan Ersun Yanal’ı takımın başına getirdiğini duyurdu.

1 YILLIK SÖZLEŞME İMZALANACAK

Amedspor’dan yapılan açıklamada, "Türk futbolunda devrim yaratan teknik direktörlerden Ersun Yanal ile prensipte anlaşma sağlamış bulunmaktayız. Başkanımız Aziz Elaldı, Baran Durmaz ve Şefik Özdil’in İzmir’de gerçekleştirdiği iki gün süren görüşmeler sonucunda, Ersun Yanal ile el sıkışıldı. 11 Haziran Salı günü yapılacak genel kurulun ardından, kendisiyle bir yıllık sözleşme imzalayacağız” ifadelerine yer verildi.