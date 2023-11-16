Rıza Çalımbay'dan Aboubakar açıklaması. 'Ayağım ağrıyor' demiş

Beşiktaş Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, 'Hazır mısın' dediği Aboubakar'dan, "Ayağım ağrıyor" yanıtı aldığını açıkladı.

KAYNAK: Haber Merkezi
Rıza Çalımbay'dan Aboubakar açıklaması. 'Ayağım ağrıyor' demiş

Beşiktaş Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, S Sport kanalına konuk oldu, gündeme dair sorulara cevap verdi. Tecrübeli hocanın en dikkat çekici açıklaması, Vincent Aboubakar ile ilgiliydi.
BURAK YILMAZ AÇIKLAMIŞTI
Görevden ayrılan Burak Yılmaz'ın, Kamerunlu yıldız için "4 ay sonraki alacağını istemiş. Ödeme yapılmayınca ağrılarının da devam ettiğini söylediler ama hayır, bilimi araya koyarak dedikodu yapmak istemiyorum. Takdirini Beşiktaşlı yöneticilere bırakıyorum" demişti.
SADECE 1 KEZ KONUŞTUK
Rıza Çalımbay, Aboubakar ile sakatlığı konusunda sadece bir kez konuştuğunu açıkladı. Çalımbay, "Aboubakar'a hazır mısın dedim? Yok ayağım ağrıyor dedi. Başka da bir şey konuşmadım. Takımda bir arkadaşlık havası olması lazım. Zaynutdinov için çok korktuk. Benim önümde oldu. Gözleri hep kan doldu. Ghezzal sakatlandı, içerde çok üzüldüm. Çok ağlıyordu içeride. Bir bağlılık vardı orada. Tüm arkadaşları ona sarılıp, oynamaması için ikna etti. İnsanlar da bilerek bıraktı, oynamadı zannediyor" şeklinde konuştu.

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