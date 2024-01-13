Rıza Çalımbay'dan Fernando Santos açıklaması! 'Bir şeye uyuz oluyorum'

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Rıza Çalımbay'dan Fernando Santos açıklaması! 'Bir şeye uyuz oluyorum'
Beşiktaş'ın yollarını ayırdığı Rıza Çalımbay, yerine getirilen teknik direktör Fernando Santos ile ilgili konuşu.

Beşiktaş'la 3 haftaya yolları ayrılan teknik direktör Rıza Çalımbay, A Spor'a çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Sözlerine sitemle başlayan Çalımbay, "Teknik direktör kovuldu diyorlar. Bu basına yakışmıyor. Uyuz oluyorum. Yollar ayrıldı denmeli" dedi.

Çalımbay, yerine göreve getirilen Portekizli teknik adam Fernando Santos'la ilgili de ilginç ifadeler kullandı.

Örnek olarak Fatih Terim'i gösteren Çalımbay, "Göreve ilk başladığında Fenerbahçe'ye 4-0 mağlup olmuştu Galatasaray. Gönderileceği sanıldı. Ama o zamanki başkan Faruk Süren takımın başında tuttu. Avrupa Şampiyonu oldular sonra. Bizden de bir Fatih Terim çıkar. Tabi sabredilirse" dedi.

Rıza Çalımbay, "İngiltere'de teknik direktör 70-75 yaşında ama çalışıyorlar. Biz ise değerlerimize sahip çıkamıyoruz. O yaştaki adamları buraya getiriyoruz. Geçen sezon Fenerbahçe yapmıştı. Bu kez de Beşiktaş yaptı. Demek ki çalışılabiliyormuş. Tabii kendine güveniyorsa" ifadelerini kullandı.

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