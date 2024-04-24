Rıza Çalımbay'ın Beşiktaş videosu ortaya çıktı

Rıza Çalımbay, Radyospor’a gündemi değerlendirirken deneyimli çalıştırıcının Samet Aybaba’nın geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamaya sert tepki göstermesi üzerine ortalık karıştı.

Rıza Çalımbay, Samet Aybaba’nın “İşimiz çok zor, elimizde kötü, çürümüş bir takım var.” sözleriyle ilgili olarak, “Hiçbir zaman bir takıma çürük denmez. Ellerinde fırsat vardı, değiştirebilirlerdi. Transfer yapabilirlerdi. Yaptılar zaten. Formsuz olabilir, başka bir şey olabilir ama çürük denmez. Bir takıma çürük demek doğru değil. Doğru bir yaklaşım değil.

Beşiktaş’ın her zaman hedefi şampiyonluktur. Dışarıdan bir antrenör getirmezlerse, teknik direktörlüğe en yakın isim Serdar Topraktepe. Bizimle de çalıştı. Yetkin bir insan. Elindeki oyuncular da iyi. Bence Beşiktaş’ı uzun vadede çalıştırabilir, iyi şeyler yapabilir” ifadelerini kullandı.

ÇALIMBAY'IN ESKİ VİDEOSU ORTAYA ÇIKTI

Bu sözler üzerine sosyal medyada Rıza Çalımbay'ın eski bir videosu yeniden gündeme geldi.

Rıza Çalımbay Beşiktaş teknik direktörüyken bir maç sonu kaleci Mert Günok'u eleştirmeiş ve genç kaleci için "Sen nasıl kalecisinin orada vuracaksın gidecek" ifadelerini kullanmıştı.

Beşiktaş taraftarları Çalımbay'ın Samet Aybaba'ya yaptığı eleştiriler sonrası yıllar önce kendi söyledi sözleri hatırlattı.

Sosyal medyada Çalımbay'ın bu videosu yeniden gündem oldu.

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