Rıza Kocaoğlu ve kız arkadaşları ortalığı birbirine kattı. Cihangir'de olaylı gece

Ünlü oyuncu Rıza Kocaoğlu ile arkadaş grubu önceki akşam Cihangir'deki bir mekanda yemek yedi. Alkolü fazla kaçıran Rıza Kocaoğlu ve kız arkadaşları mekan çıkışındaki gazetecilere hakaret etti.

Rıza Kocaoğlu ve kız arkadaşları ortalığı birbirine kattı. Cihangir'de olaylı gece

Son olarak Tuzak dizisinde boy gösteren ünlü oyuncu Rıza Kocaoğlu, bir grup kız arkadaşıyla birlikte geçtiğimiz akşam buluşup akşam yemeği yedi. Alkolün dozunu kaçıran grup taşkınlık yaptı.

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Habertürk'te yer alan habere göre; Ortada hiçbir neden yokken mekânın dışındaki gazetecilere küfür etmeye başladı.

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Bir süre sonra dışarı çıkarak gazetecilerle konuşan Rıza Kocaoğlu, gruptaki kız arkadaşlarından birinin sevgilisi olup - olmadığı yönündeki soruya öfkelenerek tepki gösterdi. Gazetecilere küfür eden Kocaoğlu, arkadaşlarının uyarısıyla mekâna geri döndü.

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Rıza Kocaoğlu ve kız arkadaşlarının gecesinden geriye mekândaki diğer müşteriler ve mahalle sakinlerinin küfürlerinden rahatsız olmaları kaldı.

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