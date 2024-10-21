Rize Çayeli'nde heyelanı gören köylüler büyük şok yaşadı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Rize Çayeli'nde heyelanı gören köylüler büyük şok yaşadı

Rize'nin Çayeli ilçesi Büyükköy beldesinin Derecik köyünde sabah saatlerinde yaşanan heyelan, köy halkında büyük korku ve paniğe neden oldu.

Şiddetli yağışlar sonrası meydana gelen heyelanda, 15 Temmuz 2021'deki afette boşaltılan iki katlı iki boş bina yıkıldı.

Dere yatağına akan toprak nedeniyle derenin ağzı kapanarak bir gölet oluştu¹². AFAD görevlileri, bölgeye gelerek güvenlik önlemleri aldı ve inceleme başlattı¹². Göletin taşması halinde bölgenin sel riski altında olduğu bildirildi.

Heyelan nedeniyle yıkılan evlerden birinin sahibi olan Menderes Ofluoğlu, binaların daha önce alınan risk raporu nedeniyle boşaltıldığını belirtti.

Derecik köyü muhtarı Ramazan Küçüksarı ise heyelanın boyutunun kendisini şoke ettiğini ifade etti.

2021'deki büyük afetlerde zarar gören evlerin AFAD tarafından tahliye edildiğini ve bu tahliyelerin can kaybını önlediğini vurguladı.

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