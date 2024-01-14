Rize eksi 22,5 derece ile dondu. Türkiye'nin en soğuk yeri oldu

Kaynak: Haber Merkezi
Rize eksi 22,5 derece ile dondu. Türkiye'nin en soğuk yeri oldu
Rize gece ölçülen eksi 22,5 derece hava sıcaklığı ile Türkiye'nin en soğuk yeri oldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Otomatik Meteoroloji Gözlem İstasyonu'ndan alınan il ve ilçelere ait meteorolojik parametrelere göre, Rize'nin İkizdere ilçesine bağlı Oviz 22,5 derece ile Türkiye'nin en soğuk yeri oldu.

Adeta buz kesen Ovit’in ardından Bayburt’un Yaylalar köyünde eksi 20,8 derece, Erzurum’un İspir/Ulutaş’ta eksi 20,5 derece, Ardahan’ın Damal ilçesinde eksi 20,4 derece, Erzurum’un Tekman ilçesi Hacıömer köyünde eksi 20,4, Ardahan Yalnızçam Kayak Merkezinde eksi 20,3, Erzincan Sakaltutan Geçidinde eksi 20,1 derece ve Sivas İmranlı’da eksi 20,1 derece olarak kaydedildi.

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