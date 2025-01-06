Rize, Karadeniz Sahil Yolu'nda kaza! 2 kişi yaralandı

Düzenleme: Kaynak: DHA

Rize’de Karadeniz Sahil Yolu’nda M.Ç'nin, kullandığı araç ile S.A’nın kullandığı araç ile kavşakta çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle iki sürücü metrelerce sürüklendi.

Kaza, saat 07.00 sıralarında Karadeniz Sahil Yolu Bozukkale mevkisinde meydana geldi. Şehir merkezine giden Muharrem Ç. yönetimindeki 16 LRC 42 plakalı hafif ticari araç, kavşakta Salim A.'nın (48) kullandığı 53 LA 740 plakalı hafif ticari araca yandan çarptı.

Rize, Karadeniz Sahil Yolu'nda kaza! 2 kişi yaralandı

Çarpmanın şiddetiyle araçlar metrelerce sürüklendi, sürücüler yaralandı. İhbar üzerine adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Rize, Karadeniz Sahil Yolu'nda kaza! 2 kişi yaralandı

Rize Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından araçlardan çıkarılan yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

Rize, Karadeniz Sahil Yolu'nda kaza! 2 kişi yaralandı

Rize, Karadeniz Sahil Yolu'nda kaza! 2 kişi yaralandı

Rize, Karadeniz Sahil Yolu'nda kaza! 2 kişi yaralandı

Rize, Karadeniz Sahil Yolu'nda kaza! 2 kişi yaralandı

Rize, Karadeniz Sahil Yolu'nda kaza! 2 kişi yaralandı

Rize, Karadeniz Sahil Yolu'nda kaza! 2 kişi yaralandı

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