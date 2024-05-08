Rize’de 4 yıldır aranıyordu. Gizli bölmede yakalandı

Kaynak: İHA
Rize’de 4 yıldır aranıyordu. Gizli bölmede yakalandı
Rize’de 4 yıldır aranan hükümlü gizli bölmede saklanırken yakalandığı bildirildi.

Rize'de, dört yıl süren arayışın ardından, 19 yıl hapis cezasına çarptırılan bir kişi, düzenlenen başarılı bir operasyonla ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Rize İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 29 Nisan 2024 tarihinde Pazar ilçesinde uyuşturucu madde bulundurma, satın alma ve yasa dışı kenevir yetiştiriciliği ile ilgili bir operasyon düzenledi.

Yapılan operasyonda, direnme, kasten yaralama, uyuşturucu ticareti, ruhsatsız silah taşıma gibi 11 ayrı suçtan toplam 19 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve dört yıldır aranan 46 yaşındaki C.G. isimli şüphelinin kimliği belirlendi.

Asayiş komando timleri, jandarma asayiş timleri, TEM ve JASAT birimlerinin katılımıyla Pazar ilçesinin Yemişli köyünde bir operasyon gerçekleştirildi.

Şüpheli, evindeki mutfak tezgahının altına yapılmış gizli bir bölmede saklanırken yakalandı.

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