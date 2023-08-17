Rize’de 74 kök Hint keneviri ele geçirildi

Rize’nin Çayeli ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda 74 kök Hint keneviri ele geçirildi.

KAYNAK: İHA
Rize’de 74 kök Hint keneviri ele geçirildi

Rize İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Çayeli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen operasyonlarla üst, araç ve ikamet aramalarında 74 kök Hint keneviri, 1 parça halinde toplam daralı ağırlığı 0,02 gram. esrar maddesi, 1 parça halinde toplam daralı ağırlığı 0,04 gram esrar maddesinin yanı sıra 1 adet Ruhsatsız Tabanca, 1 adet tabanca şarjörü, 22 adet tabanca fişeği, 1 adet hassas terazi, 2 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Ele geçirilen maddeler ile ilgili Rize İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 5 şahıs yakalanarak haklarında adli işlem başlatıldı.

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Rize İl Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “İlimizde önleyici faaliyetler kapsamında, gerek sivil ve resmi motorize ekipler gerekse yaya devriye unsurlarımızla 7/24 sahada aktif olarak görev yapılmaktadır. Düzenli olarak umuma açık eğlence ve istirahat yerleri, okul çevreleri, park ve bahçeler ile yol uygulamalarına yönelik kontroller ve şok uygulamalar yapılmaktadır. Suç ve suçluyla mücadelemiz kararlılıkla devam etmektedir” ifadelerine yer verildi.

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