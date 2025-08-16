Rize'de ambulans uçak 22 yaşındaki genç için havalandı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Rize'de ambulans uçak 22 yaşındaki genç için havalandı

Rize'de karaciğer ve böbrek fonksiyonlarında hızlı bozulma tespit edilen 22 yaşındaki hasta ambulans uçakla Ankara'ya sevk edildi.

Rize'de yaşayan 22 yaşındaki O.K., yüksek ateş, baş ağrısı, bulantı, kusma ve idrar renginde koyulaşma şikayetleriyle Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne başvurdu. Yapılan ilk değerlendirmeler ve tetkikler sonucunda hastada karaciğer ve böbrek fonksiyonlarında hızlı bozulma tespit edildi.

Hastanın genel durumunun ciddiyetini koruması üzerine, uzman hekimler tarafından ivedilikle 112 Komuta Kontrol Merkezi ile iletişime geçilerek ileri tetkik ve tedavisi için üst basamak sağlık kuruluşuna nakli talep edildi.

Talebin ardından O.K.'nın Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi (GATA) Enfeksiyon Hastalıkları Kliniği ve Yoğun Bakım Ünitesi'ne sevk edilmesine karar verildi. Rize-Artvin Havalimanı'na gelen Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans uçak, hastayı alarak ve Ankara'ya nakletmek üzere havalandı.

