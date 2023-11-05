Rize'de Ayder KYK Yurdu'nda asansör kazası

Son zamanlarda sıkça yaşanan KYK yurtlarında asansör kazalarına bir yenisi daha eklendi. Rize Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Ayder KYK Yurdu'nda asansör kazası yaşandı
06 Kasım 2023 Pazartesi
Son zamanlarda sıkça yaşanan KYK yurtlarında asansör kazalarına bir yenisi daha eklendi. Rize Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Ayder KYK Yurdu'nda asansör kazası yaşandı
Son zamanlarda sıkça yaşanan KYK yurtlarında asansör kazalarına bir yenisi daha eklendi. Rize Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Ayder KYK Yurdu'nda asansör kazası yaşandı