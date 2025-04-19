Rize’de çiftçinin acı sonu: Halata dolanarak öldü

Düzenleme: Kaynak: DHA
Rize’de çiftçinin acı sonu: Halata dolanarak öldü

Rize Çayeli’de çay üreticisi Aydın Sarı, ilkel teleferiğin halatına dolanarak yamaçtan düştü. 57 yaşındaki çiftçi hayatını kaybetti.

Olay, sabah saatlerinde ilçeye bağlı Yenicami Mahallesi'nde meydana geldi. İlçede çay üreticisi Aydın Sarı, çay bahçesinde gübre atmak için ilkel teleferiği kullanmak istedi.

Sarı, aşağıya yönlü hareket halindeki ilkel teleferiğin halatına dolanınca yamaçtan düştü. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin kontrolünde Sarı'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Sarı'nın cansız bedeni düştüğü yerden ekipler tarafından çıkarılarak, otopsi için Rize Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Rize’de çiftçinin acı sonu: Halata dolanarak öldü

Rize’de çiftçinin acı sonu: Halata dolanarak öldü

Rize’de çiftçinin acı sonu: Halata dolanarak öldü

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