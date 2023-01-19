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Dönen ev yaptı. Rizeli inşaatçı yürüyen ve üstü açılan ev de yapacak

Rize'nin Ardeşen ilçesinde yaşayan Cemil Eksilmez isimli vatandaşın yaptığı dönen evi görenler şaşkına dönüyor. Eksilmez "Yürüyen ev, üstü açılan ev gibi projelerimiz de var. Bir çok ülke bizimle temasa geçti" dedi.

Haber Giriş: 19 Ocak 2023 Perşembe - 10:24
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Rize'de dönen ev yaptı

Dönen ev yaptı. Rizeli inşaatçı yürüyen ve üstü açılan ev de yapacak
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İHA'nın haberine göre, Ardeşen ilçesi Fırtına Vadisi yolu üzerinde bulunan dış mimarisi ile şaşırtan evin özelliğini öğrenenler şaşkınlıklarını gizleyemiyor. 

Güneysu ilçesine bağlı Güneli köyünde 93 yaşında hayatını kaybeden Bilal Atasoy'un rüzgar hızı ile dönen evinin ardından bu sefer Ardeşen ilçesinde inşaat ve taahhüt işleri ile uğraşan Cemal Eksilmez isimli vatandaş tek tuşla dönebilen ev inşaat etti. 

Görenlerin şaşkınlıkla izlediği ev sosyal medyada ilgi görüyor. Yakın zamanda seri üretime geçilecek dönen ev yurtdışından bile talep alıyor.

"EVİ KIBLEYE ÇEVİRİYOR"

Ev için patent sürecinin başladığını söyleyen Cemil Eksilmez, "Biz gölge tarafında olduğumuz zaman evimizi güneşe çevirme ihtiyacı duyuyoruz. Bu ev dönen ev ama döndürülebilen bir evdir. Kendi istediğimiz zaman evi manzaraya veya güneşe karşı çevirebiliyoruz. Burada bazen eleştiriler alıyoruz. Biz namaz kılarken ne yapacağız diyorlar. O zaman evi kıbleye doğru çevireceksin. Seccadeyi değil evi kıbleye çevireceğiz" dedi.

Eksilmez "Böyle soğuk espriler oluyor. Bu evi ilk tasarladığımız zaman coğrafi yapıdan kaynaklı böyle bir şey heves ettik. Biz bu sistemi oluştururken 2-3 ay Ar-Ge çalışması yapıldı. Uygulamada en iyi sonuç veren sistemi kabullendik ve yaptık. Yaptığımız sistem tamamen Avrupa standartlarına uygundur. Gerekli bütün evraklarını aldık. Evimizde patent aşamasında yakın zamanda sonuçlanacak" şeklinde konuştu.

BÜYÜK TALEP GÖRÜYOR

Evin yurtdışından yoğun bir talep aldığını belirten Eksilmez, "8 aydır yaptığımız çalışmanın son 2 ayında kısmen bir kaç paylaşımla telefon trafiği arttı. Yakın komşumuz olan Gürcistan'dan talep var. Kanada'dan çok iyi talep aldık. İngiltere'den bir firma bizimle görüşmek istiyor. 2 ay içerisinde böyle bir şeyle karşılaşmamız bizi de heyecanlandırdı" dedi.

Cemil Eksilmez "Bizi heyecanlandıran durum aslında ülkemiz için oldu. Böyle bir evin bu kadar ilgi göreceğini tahmin etmiyorduk. Bizde bu süreçte ilgiye nasıl karşılık verebiliriz diye düşünüyoruz. Seri bir üretim için Mart veya Nisan ayına kendimizi hazırlıyoruz. Yürüyen ev, üstü açılan ev gibi projelerimiz de var" ifadelerini kullandı.

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