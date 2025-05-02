Rize'de feci kaza! Yaşlı adam hayatını kaybetti!

Düzenleme: Kaynak: DHA
Rize'de feci kaza! Yaşlı adam hayatını kaybetti!

Rize'nin Güneysu ilçesinde feci bir kaza yaşandı. 65 yaşındaki Süleyman Gür, cipin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Kaza, öğle saatlerinde, Gençlik Caddesi Güneysu Spor Lisesi kavşağında meydana geldi. Ramazan F. yönetimindeki 53 ADR 606 plakalı cip, kavşaktan yola çıkan Süleyman Gür'ün kullandığı 34 UC 4270 plakalı hafif ticari araca çarptı.

Hafif ticari araç, takla atarak refüjde ters döndü. Kazada sürücülerden Gür, hayatını kaybetti. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, yolda güvenlik önlemi aldı.

Gür'ün cansız bedeni, araçtan çıkarılıp, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Polis, diğer sürücü Ramazan F.'yi gözaltına aldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Rize'de feci kaza! Yaşlı adam hayatını kaybetti!

Rize'de feci kaza! Yaşlı adam hayatını kaybetti!

Rize'de feci kaza! Yaşlı adam hayatını kaybetti!

Rize'de feci kaza! Yaşlı adam hayatını kaybetti!

Rize'de feci kaza! Yaşlı adam hayatını kaybetti!

Rize'de feci kaza! Yaşlı adam hayatını kaybetti!

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