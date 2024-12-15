Rize'de fotoğraf çeken iki kadın dev dalgalara yakalandı

Düzenleme: Kaynak: İHA

Rize'de yoğun fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Sahilde oluşan dalgaları çekmek isteyen iki kadın ise dev dalgaların altında kaldılar. Tehlikeli macera neyse ki can almadı.

Rize'de dün akşam saatlerinden itibaren yoğun fırtına meydana geldi. Sahil kenarında vatandaşlar zor anlar yaşadı. Denizde oluşan dev dalgalar sahil şeridindeki işletme ve parklarda yıkıma yol açtı. Rize'de Kordon mevkiinde oluşan büyük dalgaları telefonlarıyla çeken iki kadın bir anda dalgaların arasında kaldı. Tehlikeli maceradan kıl payı kurtulan iki kadın dalgaların etkisiyle yerde sürüklendi.

Diğer bir dalganın gelmemesiyle kadınlar tehlikeyi ucuz atlattı. Olayı gören Serhat Kandemir isimli bir genç ise "Ablalar fotoğraf çekiyordu. Büyük bir dalga geldi kadınlar dalganın altında kaldı. Ama kurtuldular. Çok tehlikeli olduğunu gördük. Bizde eve gidiyoruz şimdi" dedi.

Öte yandan Rize sahil bandında özellikle çocuklara ait park alanları dalgalardan nasibini aldı. Park ve bahçelerde ağaçlar sökülürken, doğaya atılan çöpler dalgalarla sahile serildi.

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Rize Belediyesi Fen İşlerine bağlı temizlik ekipleri fırtınanın oluşturduğu enkazı temizlemeye başladı.

Rize'de fotoğraf çeken iki kadın dev dalgalara yakalandı

Rize'de fotoğraf çeken iki kadın dev dalgalara yakalandı

Rize'de fotoğraf çeken iki kadın dev dalgalara yakalandı

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