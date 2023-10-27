Rize’de halı sahada mermi paniği

Mermi, tesisin müdüriyet odasına düşerken, odada bulunan bir vatandaş kıl payı kurtuldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Mermi sahaya isabet etti

Olay, dün gece saat 22.30 sularında Ardeşen ilçesi Spor Tesisleri’nde meydana geldi. Halı sahada futbol maçı oynandığı sırada nereden geldiği tespit edilemeyen bir mermi halı sahaya isabet etti. Halı sahadan seken mermi, tesisin müdüriyet odasına düştü.

Vatandaş kıl payı kurtuldu

Merminin düşme anından saniyeler önce odada bulunan vatandaş ise kıl payı kurtuldu. Vatandaşın yara almadan kurtulması büyük şans olarak yorumlandı. Maç sonrası Ardeşen İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler sahaya gelerek incelemelerde bulundu.

Soruşturma başlatıldı

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Mermiyi kimin veya kimlerin attığı araştırılıyor. Olayın kaza mı yoksa kasıt mı olduğu da belirlenmeye çalışılıyor. Olayla ilgili detaylı bilgi verilmedi.