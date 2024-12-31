Rize'de heyelan hayatı felç etti!

Kaynak: DHA
Rize'de heyelan hayatı felç etti!

Rize'nin Derepazarı ilçesinde, sağanak sonrası büyük bir heyelan meydana geldi. Köyde elektrik kesintileri ve doğal gaz kesintileri yaşandı ve yollar ulaşıma kapandı.

Rize'nin Derepazarı ilçesi Eriklimanı Mahallesi'nden geçen yolda, dün gece etkili olan sağanak sonrası heyelan meydana geldi. İstinat duvarını çöküp, toprağın çaylık araziye aktığı mahallede, yol kenarındaki yüksek gerilim direği de yerinden oynadı.

rizede-heyelanda-koy-yolu-coktu-494993-146504.jpg

İhbar üzerine adrese gelen ekipler, yolu tedbir amaçlı ulaşıma kapatırken, güzergahtaki Bahattinpaşa köyünün elektrik ve doğal gazı da kesildi. Ekipler, bölgede inceleme çalışması başlattı. Öğrenciler heyelanlı bölgeden veliler eşliğinde geçip servislerine ulaşabildi.

rizede-heyelanda-koy-yolu-coktu-494991-146504.jpg​​​​​​​

Yolun kapalı olduğunu söyleyen Bahattinpaşa Köyü Muhtarı Ali Küçük, "Burada yol çökmesi oldu. Direk yolun kenarındaki yol çökmesiyle aşağıya bastı. 70-80 tonluk araçlar buradan geçiyor. Bu yol bu yükü kaldıracak bir yol değil.

rizede-heyelanda-koy-yolu-coktu-494996-146504-001.jpg​​​​​​​

Emniyet ekipleri geceden gelip burada tedbir aldı. Şu anda yol kapalı. Dün akşam saatlerinden itibaren elektrik yok. Burada büyük bir istinat duvarı yapılması lazım" dedi.

rizede-heyelanda-koy-yolu-coktu-494995-146504-001.jpg​​​​​​​

Torunlarını servise bırakmak için heyelanlı yoldan geçmek zorunda kalan Ayşe Şahin ise "Elektrik ve doğal gazı verecekler, bekliyoruz. Akşam saat 21.00'den beri elektriğimiz yok.

rizede-heyelanda-koy-yolu-coktu-494999-146504-001.jpg​​​​​​​

Yattık uyuduk, ne yapacağız? Doğal gaz da yoktu, sabaha kadar buz tuttuk. Şimdi de çocukları buraya servise getirdik" diye konuştu.

rizede-heyelanda-koy-yolu-coktu-494990-146504.jpg

rizede-heyelanda-koy-yolu-coktu-494992-146504.jpg

rizede-heyelanda-koy-yolu-coktu-494994-146504.jpg

Son Haberler
Kırşehir’de FETÖ’den aranan 3 kişi yakalandı
Kırşehir’de FETÖ’den aranan 3 kişi yakalandı
Kartalkaya'da yılbaşı heyecanı
Kartalkaya'da yılbaşı heyecanı
Yılın son gününde PKK'ya ağır darbe! Irak ve Suriye'de 8 terörist etkisiz hale getirdi
Yılın son gününde PKK'ya ağır darbe!
2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ve 2023 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Resmi Gazete'de yayımlandı
2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ve 2023 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Resmi Gazete'de yayımlandı
İzmir’de yılbaşı teyakkuzu: 15 bin 126 personel sahada görev yapacak
İzmir’de yılbaşı teyakkuzu: 15 bin 126 personel sahada görev yapacak