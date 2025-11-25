Ardeşen ilçesinde 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde, Kent Konseyi Derneği tarafından farkındalık oluşturmak adına konvoy düzenlendi. İlçenin sembolü olan atmaca heykeli önünde toplanan kadın sürücüler, turuncu kıyafetler giyip, araçlarını balonlarla süsledi. Basın açıklaması sonrası direksiyona geçen kadın sürücüler, şehir turu attı.

'KADININ YAŞAM HAKKI, DEVLETİN KORUMASI GEREKEN EN TEMEL HAKTIR'

Grup adına basın açıklaması yapan Sevilay Yanılmaz, "Bu konvoy, sadece bir araç hareketi değil; şiddetin her türüne karşı susmayan, geri adım atmayan, güçlü kadınların ortak sesidir. Kadına yönelik şiddet; yalnızca bir kadının değil, bir ailenin, bir mahallenin, bir kentin ortak yarasıdır. Bir kadının sesi kısıldığında, toplumun vicdanı da susar. Bu nedenle mücadelemiz yalnızca belirli günlerde değil; yılın her gününde, her ortamda ve her yaşta sürmesi gereken bir sorumluluktur. Kadın; hayatın kendisidir.

Anne olur, eş olur, abla olur, kardeş olur; ama her şeyden önce insandır. Ve hiçbir insanın yaşamı bir başkasının şiddetine teslim edilemez. Bugün burada bir kez daha haykırıyoruz; kadına yönelik şiddet bir 'olay' değil, açıkça bir suçtur. Bu suçun cezası asla hafifletilmemelidir. Kanunlar daha güçlü uygulanmalı, yaptırımlar daha caydırıcı olmalıdır. Şiddet uygulayan hiç kimse 'iyi hal', 'tahrik' veya kısa cezaya sığınarak tekrar sokaklarda dolaşmamalıdır. Kadının yaşam hakkı tartışmaya açık değil; devletin koruması gereken en temel haktır" dedi. Konvoy şehir turunun ardından dağıldı.