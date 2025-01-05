Rize’de kafes balıkçılığına tepki

Rize'nin Pazar ilçesinde planlanan kafes tipi balık çiftlikleri projesine, ilçede balıkçılıkla geçimini sağlayan bölge halkı tepki gösterdi. Pazar Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İsmail Hakkı Kambay, "Tarım İl Müdürlüğü’nün verilerine göre 189 kıyı balıkçısı olarak buradan etkilenmekteyiz" dedi.

Daha önce Fındıklı ve Ardeşen'de yapılması planlanan halkın karşı çıkması sonucu projeden vazgeçilen kafes balıkçılığı, şimdi de Rize’nin Pazar ilçesi Balıkçılar köyü açıklarında yapılmak isteniyor. Balıkçılar köyü limanında toplanan Pazar, Fındıklı, Çayeli balıkçıları basın açıklaması yaparak kafes balıkçılığını protesto etti. Açıklamaya CHP Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı, CHP Ardeşen ve Pazar Belediye Başkanları ile çok sayıda yurttaş da katıldı

Pazar Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İsmail Hakkı Kambay, şunları söyledi:

“Bölgemizde yapılmak istenen kafes balıkçılığının bölgemizin balıkçıları ve bütün vatandaşlarımız olmak üzere istemediğimizi bir kez daha hatırlatmak istiyoruz. Kafesler Çayeli hududu arasında kalan bölgede 30 ile 52 metre arasında yapılmak isteniyor. Şirketlerin 21’er tane olmak üzere 63 tane kafes kurmaları öngörülüyor. Tarım İl Müdürlüğü’nün verilerine göre 189 kıyı balıkçısı olarak buradan etkilenmekteyiz. Sayın Valimizle birlikte görüştük ama ne yazık ki ne Günvak yetkilileri ne Kuzuoğlu şirketi yetkilileri devamlı haber göndermiş olmamıza rağmen gelmediler, bizimle konuşmaya tenezzül etmediler.

Bizi asıl burada ilgilendiren ÇED raporunun olumlu çıkması. Bizim buna karşı olmamızın sebebi şu; balık geçidini kapatacak olan bu kafeslerin hiç olmamasını istiyoruz, balıkçılığı bilmeyen bu insanlar ahkam kesiyorlar, bunları bilmeyenler kafesçilerin "hazır besin kaynağı" nitelemesi ve cezbedici özelliği ile dile getiriyorlar ama bunların kimyasal içerikli olduğunu hiç dile getirmemektedirler. Yüzde 25 balık unu karışmış olan balığı kimyasalla birlikte büyüten bu insanların hiçbiri bunu düşünmüyor. Burada bence en önemli faktör Çevre İl Müdürlüğü'nün hiçbir bilgi almadan buna onay vermesi."

“Sayın Bakan Pazar halkına sormadan sen kimin yerini Kime veriyorsun”

CHP Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı ise şöyle konuştu:

"Tam bu arkamızda gördüğünüz limanın arkasında 63 adet kafesi Pazar halkına sormadan bir şirketin ticaretinden fayda sağlamak üzere vermeye çalışıyorlar. Ne yaptı bakanlık? Bakanlık dedi ki "bunun yeri uygun mudur?" Kimden sordu havalimanının müdürlüğünden sordu. Havalimanı müdürünün yazılı cevabı ne diyor peki "hayır burada uçuş güvenliğini tehlikeye düşürecek ve o kuşların uçakların pervanesine çarpma ihtimalinden dolayı yeri uygun değildir" diye yazılı cevabını bakanlığa verdi. Bakanlık ve şirket yetkilileri buna karşılık bu yazıyı sümen altı edip Devlet Hava Meydanları Genel Müdürlüğü üzerinden burada kuşların sinyalizasyon sistemiyle bertaraf edilmesini sağlayan bir düzenek getirin ve buna izin verin diye tavsiyede bulundu.

Burayı kirletecek olan hiçbir şeye ne pazar halkı ne biz asla izin vermeyeceğiz. Eğer kafes balıkçılığı yapmak istiyorsanız Avrupa Birliği ülkelerinin uyguladığı normları siz de yapın o zaman itirazımız yok. Bir yılda 4 bin ton yemi denize bırakacaksınız. Bu bıraktığınız yemin 3’te birini balıklar yiyecek 3’te birini kafesin etrafındaki diğer canlılar tüketecek kalan 3’te biri denizin dibinde yaşayan diğer canlıların besin kaynağı olan yosunların üzerinde tortu tabakası oluşturacak ve bu oluşturacak tabaka nedeniyle orada yaşayan canlılar yani mezgit, tekir gibi diğer balıklar artık bunların orada evleri yok edilmiş olacak. Zaten geçinemeyen balıkçı insafsızca kendi kaderine terk edilmiş olur. Bu Karadeniz'in turizmdeki geleceğini yok etmektir. Bu sahilde yaşayan balıkçıların ekmeğini yok etmektir, buradan uçuş yapan turistlerin güvenliğini tehlikeye düşürmektir. Bir şirket para kazanacak diye asla ve asla buradan ilan ediyorum Pazar halkıyla o şirkete burayı yaptırmayacağız, bunu böyle bilsinler."

"Kabul etmiyoruz"

Geçimlerini balıkçılıktan sağladıklarını söyleyen bir kadın yurttaş, “Kabul etmiyoruz biz de. 3 tane çocuk okul okuyor, deniz de çalışıp da geçiniyoruz buraya kimse ayak basmasın” dedi.

Bölge sakini balıkçı Hakkı Kuru, “Bakın bu köy çok eski bir köydür, adı üzerinde balıkçı köyüdür. Bu köylerin yüzde 90'ı hep balıkçılıkla geçimini sağlayan bir köydür. Burada kafes balıkçı olunca bu küçük balıkçılarımız hepsi buradan göç etme mecburiyetinde kalacaktır" diye konuştu.