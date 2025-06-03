Rize'de kahreden olay! 10 metre yükseklikten yola yuvarlandı

Kaynak: AA
Rize'de kahreden olay! 10 metre yükseklikten yola yuvarlandı

Rize'de motosikletin yaklaşık 10 metre yükseklikten yola yuvarlanması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi.

Rize'de motosikletin yaklaşık 10 metre yükseklikten yola yuvarlanması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Derepazarı ilçesinin Çukurlu köyünde seyir halinde olan İsmail T. (57) yönetimindeki plakası öğrenilemeyen motosiklet, yaklaşık 10 metre yükseklikten alt yola yuvarlandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan İsmail T. sağlık ekiplerince kaldırıldığı Rize Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

İsmail T'nin cenazesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

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