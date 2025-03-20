Rize’de kar hayatı felç etti: 60 köy yolu kapandı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Rize’de kar hayatı felç etti: 60 köy yolu kapandı

Rize'de kar yağışı nedeniyle 60 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi'ne bağlı 39 iş makinesi ve 88 personel, yolları açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Rize'de kar yağışı yüksek rakımlardaki köy yollarının ulaşıma kapanmasına neden oldu.

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Rize merkezde 10, Ardeşen ilçesinde 6, Çayeli ilçesinde 1, Derepazarı ilçesinde 7, Fındıklı ilçesinde 2, Güneysu ilçesinde 3, İkizdere ilçesinde 22, İyidere ilçesinde 3 ve Kalkandere ilçesinde 6 olmak üzere toplamda 60 köy yolu kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandı.

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Rize İl Özel İdaresi'ne bağlı ekipler tarafından 9 ilçedeki 58 köy yolunda ulaşımın devam edebilmesi için toplamda 39 iş makinesi ve 88 personelden oluşan ekiple kar temizleme çalışmaları sürüyor.

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