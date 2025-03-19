Antalya'da kar yağışı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Antalya'da kar yağışı

Antalya-Konya kara yolunda kar yağışı başladı. Ekipler ulaşımın aksamaması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Sami Gün/Akseki

Antalya’da sıcak havalar yerini karlı havaya bıraktı. Sabah saat 08.00 sıralarında başlayan kar yağışı Akseki’nin Yarpuz Mahallesi’nden Seydişehir’e kadar etkili oldu.

Yağışla birlikte kara yolları ekipleri Antalya-Konya arasında ulaşımı sağlayan Alacabel’de yolun açık kalması için hummalı bir çalışma başlattı. Bölgede iş makinesi ile kar temizleme ve tuzlama çalışması yapıldı. Bölgede kar kalınlığının yer yer 5-10 santimetreye ulaştığı ve trafikte aksama yaşanmadığı belirtildi. Akseki Bölge Trafik ve Karayolları ekipleri sürücülere yanlarında her ihtimale karşı zincir bulundurmaları yönünde uyarıda bulundu.

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