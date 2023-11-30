Rize'de kaybolan Zeynep Bekar’ı arama çalışmaları sürüyor

Rize’nin Ardeşen ilçesinde, deniz kenarına gittikten sonra haber alınamayan kadın Zeynep Bekar’ın arama çalışmaları üçüncü gününde devam ediyor.

KAYNAK: AA
Rize'de kaybolan Zeynep Bekar’ı arama çalışmaları sürüyor

Sahil Mahallesi mevkisinde 27 Kasım Pazartesi akşamı odun toplamak için deniz kenarına giden Zeynep Bekar’ı arama çalışmalarına, dün akşam verilen aranın ardından sabah saatlerinde yeniden başlandı.

Arama çalışmaları, AFAD, Sahil Güvenlik, deniz polisi ve İl Emniyet Müdürlüğünden 85 personel, 1 helikopter, 1 insansız hava aracı, 1 gemi, 2 bot ve 10 araçla yürütülüyor.

Ancak herhangi bir sonuç alınamayan arama çalışmalarına, havanın kararmaya başlamasıyla yarın sabah yeniden başlanmak üzere ara verildi.

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