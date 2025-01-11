Rize'de kız yurdunda kalan 6 öğrenci, hastanelik oldu!

Kaynak: İHA
Rize'de kız yurdunda kalan 6 öğrenci, hastanelik oldu!

Rize'de devlet yurdunda kalan altı öğrenci verdikleri yemek siparişi nedeniyle zehirlendi.

Rize'de Devlet Hatun Kız Yurdu'nda kalan 6 öğrenci, sipariş ettikleri yemekten zehirledi. Hastaneye kaldıran öğrencilerin midesi yıkandı.

Olay, akşam saatlerinde Rize Merkez’de bulunan Devlet Hatun Kız Yurdu’nda meydana geldi. Akşam yemeğini için dışardan sipariş veren 6 öğrenci, yemeği yedikten bir süre sonra fenalaştı. Mide bulantısı ve kusma şikayeti olan öğrenciler, ambulansla Rize Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede midesi yıkan öğrencilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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Öğrencilerin şikayeti üzerine ekipler, siparişin verildiği iş yeri ile ilgili inceleme başlattı.

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