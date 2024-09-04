Rize'de sağanak yağış sele dönüştü! Cadde ve sokaklar göle döndü

Şiddetli sağanak yağışlar özellikle Rize'nin kıyı ilçelerinde etkili oldu. Pazar ve Ardeşen ilçelerinde caddeler ve sokaklar yağışların ardından su birikintileriyle kaplanırken, sürücüler trafikte zor anlar yaşadı. Pazar ilçesinde birçok iş yeri su baskınlarından etkilendi ve zarar gördü. Ayrıca, şiddetli yağışlar nedeniyle bölgedeki derelerin su seviyeleri hızla yükseldi. Ardeşen ilçesinde, dere yatağında devam eden doğalgaz çalışmaları sırasında açılan istinat duvarı, su baskınına yol açtı. Bu durum, köprü altında park edilmiş araçların sahiplerinin, suyun yükselmesi nedeniyle araçlarını bulundukları yerden çıkarmalarını imkansız hale getirdi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Rize'nin kıyı bölgeleri için yağış uyarısında bulunurken, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) da vatandaşları sel, heyelan ve su baskınlarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.