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Köpeklerden kaçan üniversiteli ezilmekten son anda kurtuldu

Rize'de sahipsiz köpeklerden kaçarken yola atlayan üniversite öğrencisi, otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu.

Haber Giriş: 21 Aralık 2022 Çarşamba - 13:16
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Rize'de sahipsiz köpeklerden kaçarken yola atlayan üniversite öğrencisi otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu

Köpeklerden kaçan üniversiteli ezilmekten son anda kurtuldu
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Merkeze bağlı İslampaşa Mahallesi'nde sahil kesiminde yürüyüş yapan Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu 3. sınıf öğrencisi Nuri S'yi, 4 sahipsiz köpek kovalamaya başladı.

Köpeklerden kaçmaya başlayan Nuri S, Menderes Bulvarı'nda yola atladı. Üniversite öğrencisi, bu sırada seyir halindeki otomobil sürücüsünün dikkati sayesinde kazadan son anda kurtuldu.

Köpekleri kovalayarak Nuri S'yi otomobile alan araçtakiler, öğrenciyi kaldığı yurda bıraktı.

Öte yandan olay anı otomobilin kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, köpeklerden kaçarken yola atlayan Nuri S'nin düşmesi, ayakkabısının ayağından çıkması ve genci fark ederek duran otomobil sürücüsünün aracın farlarını köpeklerin üzerine tutması yer alıyor.

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