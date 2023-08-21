Rize'de şiddetli yağış sonrası 2 ev boşaltıldı

Rize'de etkili olan şiddetli yağış sonrasında; heyelan tehdidine karşı 2 ev, güvenlik amaçlı boşaltıldı.

KAYNAK: AA
Rize'de şiddetli yağış sonrası 2 ev boşaltıldı

Rize'nin Çayeli ilçesinde etkili olan şiddetli yağış sonrası 2 ev tedbir amacıyla boşatıldı.

Kentte öğle saatlerinde başlayan yağış sonrası ilçede ufak çaplı toprak kaymaları meydana gelirken bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

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AFAD 2 EVİ BOŞALTTI

Toprak kaymaları, Yalı Mahallesi'nde Yusuf ve Ömer Çom kardeşlere ait 3 katlı ev ile Rıdvan Çomoğlu'na ait tek katlı evde tehlike oluşturdu.

Bölgeye gelen AFAD ekiplerinin incelemesinin ardından 2 ev tedbir amacıyla boşaltılarak çevrelerinde güvenlik önlemi alındı.aa-20230821-31965364-31965363-rizede-siddetli-yagis.jpg

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