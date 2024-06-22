Rize'de toprak kayması kamerada

Rize’de geçmiş yıllarda taş ocağı olarak kullanılan ve şu an da yerinde AFAD ve 112 Acil Çağrı Merkezi'nin bulunduğu alanın yamacında toprak kayması yaşandı.

Öğle saatlerinde meydana gelen toprak kayması vatandaşlar tarafından cep telefonlarının kamerasıyla saniye saniye kayıt altına alındı. Yamaçtan kopan taş ve toprak parçaları kayarak aşağıya yuvarlandı.

Bölgenin daha önceden de toprak kayması meydana geldiğinden ötürü terk edilmiş olması ve şeritlerle kapatılmasından ötürü herhangi can kaybı veya yaralanma yaşanmadı.