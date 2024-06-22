Rize'de toprak kayması kamerada

Düzenleme: Kaynak: İHA
Rize'de toprak kayması kamerada

Rize’de yaşanan toprak kayması cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Daha öncede toprak kayması yaşanan bölgenin kapatılması faciayı önledi.

Rize’de geçmiş yıllarda taş ocağı olarak kullanılan ve şu an da yerinde AFAD ve 112 Acil Çağrı Merkezi'nin bulunduğu alanın yamacında toprak kayması yaşandı.

Öğle saatlerinde meydana gelen toprak kayması vatandaşlar tarafından cep telefonlarının kamerasıyla saniye saniye kayıt altına alındı. Yamaçtan kopan taş ve toprak parçaları kayarak aşağıya yuvarlandı.

Bölgenin daha önceden de toprak kayması meydana geldiğinden ötürü terk edilmiş olması ve şeritlerle kapatılmasından ötürü herhangi can kaybı veya yaralanma yaşanmadı.

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