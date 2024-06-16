Rize'de trafik kazası: 3 ölü, 2 yaralı

Karadeniz Sahil Yolu Rize-Trabzon istikametinde, Ümit Bal (41) idaresindeki araç, sürücünün kontrolünü kaybetmesi sonucu yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü Ümit Bal ile eşi Gülcan (40) ve çocukları Burak (12), Mert (16) ve Mehmet Ziya Bal (5) yaralandı. Şehirdeki hastanelere götürülen Mert, Burak ve Gülcan Bal, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Ümit ve Mehmet Ziya Bal'ın tedavileri ise Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde devam ediyor.