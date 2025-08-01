Rize'den İstanbul'a transfer

Kaynak: AA
Rize'den İstanbul'a transfer

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Esenler Erokspor, Çaykur Rizespor'un 20 yaşındaki Senegalli futbolcusu Mame Mor Faye'yi kiralık olarak kadrosuna kattı.

Çaykur Rizesporlu futbolcu Mame Mor Faye, Trendyol 1. Lig ekiplerinden Esenler Erokspor'a kiralandı.

Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamada, 20 yaşındaki Senegalli futbolcunun, sezon sonuna kadar kiralık transferi konusunda Esenler Erokspor ile anlaşma sağlandığı belirtildi.

Açıklamada, "Faye'ye sağlıklı ve başarılı bir sezon diliyoruz. Camiamıza ve kamuoyuna saygılarımızla duyurulur." denildi.

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