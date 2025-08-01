Rize'den İstanbul'a transfer

Çaykur Rizesporlu futbolcu Mame Mor Faye, Trendyol 1. Lig ekiplerinden Esenler Erokspor'a kiralandı.
Başarılar Mame Mor Faye— Çaykur Rizespor (@CRizesporAS) August 1, 2025
Profesyonel futbolcumuz Mame Mor Faye’nin sezon sonuna kadar kiralık transferi konusunda Trendyol 1. Lig ekiplerinden Esenler Erokspor'la anlaşma sağlanmıştır.
Faye’ye sağlıklı ve başarılı bir sezon diliyoruz. Camiamıza ve kamuoyuna saygılarımızla… pic.twitter.com/9OqkoWmOW9
Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamada, 20 yaşındaki Senegalli futbolcunun, sezon sonuna kadar kiralık transferi konusunda Esenler Erokspor ile anlaşma sağlandığı belirtildi.
Açıklamada, "Faye'ye sağlıklı ve başarılı bir sezon diliyoruz. Camiamıza ve kamuoyuna saygılarımızla duyurulur." denildi.