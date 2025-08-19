Rizeli vatandaş iddia etti: Hakkımı aradım, akıl hastanesine yatırmak istediler

İlyas Gür / Rize / Yeniçağ

Saruhan, miras konusunda tepki gösterdiği için hakkında sahte sağlık raporları düzenlendiğini ve bu raporlar üzerinden akıl hastanesine yatırılmak istendiğini iddia etti.

Saruhan, babasının 33 yıl önce vefat ettiğini hatırlatarak, “Babamdan kalan miras çeşitli oyunlarla satıldı. Bu olaya tepki verince akıl sağlığım yerinde olmadığına dair düzmece raporlar yayınladılar. Hastanede oluşturulan birimde bu raporlar hazırlanıp doktorlara imzalatılıyor” ifadelerini kullandı.

Hazırlanan raporlar gerekçe gösterilerek kendisinin 6 ay boyunca akıl hastanesinde yatırılmak istendiğini söyleyen Saruhan, “Raporlara itiraz ediyorum ama kabul edilmiyor. Devlette çalmadığım kapı kalmadı, ama her seferinde yüzüme kapandı. Sonuç alamıyorum. Kısacası hakkını arayanlar ya cezaevine ya da akıl hastanesine atılıyor” diye konuştu.

Saruhan’ın iddiaları kamuoyunda yankı uyandırırken, konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı.